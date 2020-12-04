В Челябинске за ареной «Трактор» построят тренировочный центр

Фасад здания будет выполнен в бело-серых тонах. Фото: zakupki.gov.ru

Министерство строительства Челябинской области объявило тендер на возведение двухэтажного тренировочного катка «Трактор». Он будет располагаться между улицами Салавата Юлаева, 250-летия Челябинска, Татищева, проспектом Родионова и Новоградским проспектом.

Начальная цена контракта — почти 409 млн рублей. В документе говорится, что стройка финансируется из бюджетных средств. Заявки собирают до 10 декабря. Подрядчик должен приступить к работам в течение недели после заключения контракта, а через 24 месяца — завершить работы. По по соглашению между правительством Челябинской области и Минспортом России, здание должно быть готово к 25 декабря 2022 года.

На первом этаже будут располагаться непосредственно сама ледовая арена, гардероб, инвентарные, раздевалки, судейские и тренерские, санузлы, массажный и медицинский кабинеты, буфет и различные технические помещения. На втором этаже — залы для физподготовки, кабинеты для теоретических занятий, помещения для инструкторов и тренеров, комната приема пищи, радиорубка, звуко-светооператорская и вентиляционное помещение.

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