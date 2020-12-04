Авария произошла в районе напротив ТК «Радуга» рядом с заправкой. Фото: Челябинск №1 /Telegram.org

В Челябинске утром, 4 декабря, вылетевшее на тротуар такси сбило женщину. Как сообщили в горздраве, пострадавшей 60 лет, с закрытой черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу.

Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что пострадавшая лежит на земле рядом с легковушкой.

— Авария произошла рядом с заправкой, — рассказали в городском управлении здравоохранения. — Автомобиль выехал на тротуар и сбил 60-летнюю женщину. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга она была госпитализирована в железнодорожную больницу. Находилась в сознании, ее состояние стабильное. Время ожидания медиков составило семь минут.

В управлении ГИБДД по Челябинску информацию об аварии подтвердили. По данным ведомства, пешехода сбили приблизительно в 10:40 у дома №10 на площади МОПРа. Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.

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