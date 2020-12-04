Лампы установили на прошлой неделе, но их уже убрали.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
В Челябинске фонари в виде гигантских светильников, установленные рядом с Публичной библиотекой в ноябре, исчезли с проспекта Ленина. Как сообщили в пятницу, 4 декабря, в мэрии, арт-объекты убрали временно.
— В настоящее время ведутся работы по монтажу, — рассказали в администрации Челябинска. — Если того требует технологический пусконаладочный процесс, лампы могут увозить. Когда будет завершен монтаж, мы обязательно сообщим.
Куда светильники увезли, и где будут проходить пусконаладочные работы, в мэрии не уточнили.
Красные гигантские светильники, похожие на настольные лампы, появились в Челябинске в конце ноября. Авторам идеи удалось креативно обыграть место, выбранное для иллюминации. Освещение подготовили специально к Новому году.
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