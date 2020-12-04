В Челябинской области многодетную мать посадили за «закладки»

Суд приговорил преступницу к 7,6 годам тюрьмы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кыштыме вынесли приговор 37-летней закладчице. Ее признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Закладчица — мать троих детей, но родительских прав лишена. Дети воспитываются отцом.

По версии следствия, незаконную деятельность женщина вела с августа прошлого года. Однако уже в сентябре ее поймали оперативники.

При задержании полицейские изъяли у преступницы мобильник, в котором сохранился адрес «закладки». В указанном месте силовики нашли сверток с синтетическим наркотиком общей массой 2,65 гр.

Интересно, что заработать на сбыте «дури» женщине не удалось. Чтобы начать работать она перевела заказчику 5000 рублей. А, раскладывая «закладки», получила 5928 рублей.

— Приговором суда виновной назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе Челябинской области. — Суд принял во внимание смягчающие вину обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru