Будут ли школьникам Челябинской области увеличивать зимние каникулы из-за коронавируса

Осенью школьникам продлевали каникулы Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня в Министерстве образования Челябинской области рассказали, планируется ли изменение графика зимних каникул для школьников. Осенью решением губернатора дети отдыхали две недели, и это помогло немного приостановить заболеваемость коронавирусом.

— Каникулы в зимний период, как правило, длятся и так две недели, — рассказала замминистра образования Елена Коузова. — С каникул выходят в районе 15 января, это поможет снизить риски заболеваний. В школах не будет массовых мероприятий, все новогодние мероприятия — по классам.

Елена Александровна добавила, что среди школьников начала расти заболеваемость ОРВИ, однако это явление — сезонное, как и в предыдущие годы. При этом замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт не исключает варианта, при котором график каникул все же изменится.

— Мы не исключаем такой возможности, такое решение может быть принято к концу декабря, — заключила Ирина Гехт.

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