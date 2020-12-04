Общественники Челябинской области пожаловались на продажу фальшивых справок об отсутствии коронавируса

Общественников возмутила торговля липовыми справками об отсутствии коронавируса
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области торгуют липовыми справками об отсутствии COVID-19, сообщают общественники народного фронта. Документ, освобождающий от карантина, присылают из Москвы и Санкт-Петербурга за 1500-3000 рублей.
Общественники посчитали, что такой бизнес угрожает здоровью окружающих и пожаловались в региональную прокуратуру. Также активисты обратились в генеральный надзорный орган с просьбой взять этот вопрос под контроль.
Волнения общественников понять можно. В Челябинской области второй день подряд регистрируют больше 300 новых случаев заражения коронавирусом.
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