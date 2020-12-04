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Коронавирус Covid-19

Общественники Челябинской области пожаловались на продажу фальшивых справок об отсутствии коронавируса

Освобождение от самоизоляции можно купить за три тысячи рублей
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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Общественников возмутила торговля липовыми справками об отсутствии коронавируса

Общественников возмутила торговля липовыми справками об отсутствии коронавируса

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области торгуют липовыми справками об отсутствии COVID-19, сообщают общественники народного фронта. Документ, освобождающий от карантина, присылают из Москвы и Санкт-Петербурга за 1500-3000 рублей.

Общественники посчитали, что такой бизнес угрожает здоровью окружающих и пожаловались в региональную прокуратуру. Также активисты обратились в генеральный надзорный орган с просьбой взять этот вопрос под контроль.

Волнения общественников понять можно. В Челябинской области второй день подряд регистрируют больше 300 новых случаев заражения коронавирусом.

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