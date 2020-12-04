В Копейске осудят троих участников крупного тюремного бунта

За организацию и участие в беспорядках в ИК-6 уже осудили 19 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед Копейским городским судом ответят трое участников бунта в исправительной колонии №6. Им вменяют участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), сообщает пресс-службе генпрокуратуры.

Напомним, в 2012 году сотни заключенных восстали против администрации ИК-6 и потребовали доступ к интернету и мобильной связи. Сидельцы больше хотели жить по понятиям, чем по законам. Но желаемого так и не добились. Подавить бунтовщиков удалось силами отрядов спецназа. За организацию и участие в беспорядках уже осудили 19 человек.

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