В центре Челябинска на ходу загорелась маршрутка

Черный дым было видно издалека. Фото: Лариса С./facebook.com
Утром в субботу, 5 декабря, возле публичной библиотеки загорелась маршрутка №22. В ПАЗике находились трое пассажиров.
— Возгорание произошло во время движения. К моменту прибытия спасателей все вышли. Причина выясняется, — прокомментировал КП-Челябинск пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.
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