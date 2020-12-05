В центре Челябинска на ходу загорелась маршрутка

Черный дым было видно издалека. Фото: Лариса С./facebook.com

Утром в субботу, 5 декабря, возле публичной библиотеки загорелась маршрутка №22. В ПАЗике находились трое пассажиров.

— Возгорание произошло во время движения. К моменту прибытия спасателей все вышли. Причина выясняется, — прокомментировал КП-Челябинск пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

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