Иномарка влетела в дерево на трассе под Челябинском, погибла женщина

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В субботу, 5 декабря, произошло смертельное ДТП на дороге Бишкиль — Варламово. Как сообщили в ГИБДД области, около 9 утра 49-летний водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и вылетел через встречную полосу в кювет, где столкнулся с деревом.

— В результате ДТП 47-летняя пассажирка, его супруга, от полученных травм скончалась в машине скорой помощи, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинской области.

Пассажирка погибла в машине скорой. Фото: ГИБДД по Челябинской области

В автомобиле ехали жители города Магнитогорска. Сообщается, что они возвращались домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru