Иномарка влетела в дерево на трассе под Челябинском, погибла женщина

Фото: ГИБДД по Челябинской области
В субботу, 5 декабря, произошло смертельное ДТП на дороге Бишкиль — Варламово. Как сообщили в ГИБДД области, около 9 утра 49-летний водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и вылетел через встречную полосу в кювет, где столкнулся с деревом.
— В результате ДТП 47-летняя пассажирка, его супруга, от полученных травм скончалась в машине скорой помощи, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинской области.
Пассажирка погибла в машине скорой. Фото: ГИБДД по Челябинской области
В автомобиле ехали жители города Магнитогорска. Сообщается, что они возвращались домой.
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