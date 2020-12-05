Не растает! В парке Терешковой открылся уникальный каток

Алексей Текслер прибыл на каток с сыном Мишей Фото: Ольга АНТОНОВА

Романтика! Теперь кататься на коньках под музыку можно в парке имени Терешковой. Штришок к созданию новогоднего настроения стал возможен благодаря идее, озвученной губернатором Алексеем Текслером: превратить аллеи в ледовые дорожки.

На призыв воплотить идею в жизнь откликнулся ЧЭМК. Питерская компания «Формула льда» полтора месяца заливала дорожки и устанавливала барьеры, монтировала иллюминацию. Теперь в парке есть 800 м льда, а общая площадь катка — 3 тыс. кв м.

Лед не растает и в оттепель, потому что он искусственный. Толщина — 8 см. На создание катка потратили 60 млн внебюджетных денег.

На открытии катка в субботу, 5 декабря, губернатор Алексей Текслер пообещал еще такие места замечательного отдыха в Челябинске.

График работы катка:

В течение дня будет семь сеансов с техническим перерывом на 30 минут.

Будни: 10:00-22:00.

Выходные и праздники: 10:00-23:30.

Продолжительность сеанса — 1 час 30 минут.

С 10:00 до 16:00 катание бесплатное

С 16:00 до 22:00 (в выходные и праздничные дни — до 23.30) — 100 руб./сеанс (со своими коньками), с прокатом — 200 руб.

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