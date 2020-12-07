На Таганае в Челябинской области появилась новая смотровая площадка

Туристам открылись прекрасные виды Фото: парк Таганай

На Таганае появилась новая смотровая площадка, так называемая «лестница в небо» на пятом из Семи братьев. Чтобы забраться наверх, туристам придется преодолеть больше ста ступенек, зато отдохнуть они смогут, насладившись прекрасным видом.

— Как на ладони будет виден Златоуст, а вдали — весь хребет Большой Таганай, — рассказала в пресс-службе парка Таганай.

Фото: парк Таганай

Сейчас в парке ведется строительство хозяйственной зоны, которая станет частью большого эколого-туристического комплекса. Здесь же появится визит-центр и туалет, все работы завершатся в следующем году.

Фото: парк Таганай

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