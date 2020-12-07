В Кургане подорожает проезд на нескольких автобусных маршрутах

Ранее цену повышали на других маршрутах
Фото: Андрей АБРАМОВ
Еще один перевозчик в Кургане решил повысить стоимость проезда сразу на шести маршрутах. Об этом сообщили в управлении транспортном. Согласно новым тарифам, с 15 декабря проехать на автобусах №2, №20, №30, №324, №349 и №359 можно будет за 25 рублей.
До этого повышались цены на проезд по маршрутам №5, №7, №12, №31, №301, №341, №360, №361 и №365.
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