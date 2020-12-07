Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Кургане подорожает проезд на нескольких автобусных маршрутах

Еще один перевозчик решил поднять цену
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Ранее цену повышали на других маршрутах

Ранее цену повышали на других маршрутах

Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще один перевозчик в Кургане решил повысить стоимость проезда сразу на шести маршрутах. Об этом сообщили в управлении транспортном. Согласно новым тарифам, с 15 декабря проехать на автобусах №2, №20, №30, №324, №349 и №359 можно будет за 25 рублей.

До этого повышались цены на проезд по маршрутам №5, №7, №12, №31, №301, №341, №360, №361 и №365.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

Курган