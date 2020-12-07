В Магнитогорске арестовали мать, ударившую семимесячную дочь о дверной косяк

Девочку отвезли в больницу с травмой головы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ужасающий инцидент случился 4 декабря в Магнитогорске. Женщина сидела у себя в квартире и выпивала, а в какой-то момент схватила свою семимесячную дочь и бросила в косяк двери. Девочка ударилась головой и получила тяжелую травму, ее отвезли в больницу.

— Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на совершение убийства», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас мать находится под стражей, следователи продолжают расследование.

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