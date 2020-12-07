В Челябинске будут судить банду автоподставщиков, обогатившихся за счет страховых компаний

Автомобилисты нанесли ущерб пяти компаниям Фото: архив КП-Челябинск

Прокуратура Челябинской области направила в суд дело 11 автоподставщиков. В 2016 году они за деньги инициировали ДТП, после чего обращались в страховые компании, чтобы получить материальное возмещение ущерба. Таким путем они заработали больше 14 млн рублей, но в результате хитрых автомобилистов поймали.

— Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 жителей региона, которые обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Рассматривать уголовное дело будет Центральный районный суд Челябинска.

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