В Челябинской области началась вакцинация против коронавируса

В Челябинской области начали ставить первые прививки от коронавируса
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области начали ставить прививку от COVID-19. Сегодня, 7 декабря, партию вакцин поставили в пять больниц Челябинска. Завтра они появятся в Магнитогорске, Сатке и Миассе.
— Перед тем как поставить прививку необходимо сдать тест на содержание антител — иммуноглобулин G и M, пройти первичный осмотр, — предупредили в региональном министерстве здравоохранения.
Прививку уже поставил заведующий реанимацией на госпитальной базе горбольницы №1 Константин Ивлев. Он отметил, что только вакцинация поможет быстрее вернуться к полноценной жизни.
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