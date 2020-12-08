Пострадал водитель легковушки. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску

В Челябинске 46-летний водитель на Audi, уходя от столкновения с Камазом, наехал на бордюр, зацепил электроопору и въехал в кирпичную стену. Авария произошла в Металлургическом районе накануне вечером. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу во вторник, 8 декабря, мужчина за рулем легковушки получил травмы.

Авария произошла в 16:00 около пятого строения дома №5р по Свердловскому тракту. В Госавтоинспекции уточнили, что водитель Камаза с полуприцепом Тонар создал опасность для движения Audi А6. Мужчине тоже 46 лет.

— Опасность для Audi большегруз создал при перестроении, в результате чего легковушка наехала на бордюрный камень, металлическую электроопору и кирпичный забор, — добавили в городском управлении ГИБДД. — В результате ДТП водитель Audi получил телесные повреждения.

В минувшую субботу под Челябинском иномарка влетела в дерево на трассе под Челябинском, погибла женщина. За рулем был ее муж. И средь бела дня в лобовой аварии на трассе под Челябинском погибли два водителя.

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