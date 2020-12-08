"Перекраивать" транспортные потоки начнут в 2022 году Фото: Андрей АБРАМОВ

Со следующего года в Челябинске должна была начаться реализация новой транспортной сети, которая предполагает сокращение числа маршруток. Но срок отложили на год из-за пандемии.

— Новую транспортную схему разработал ЮУрГУ. Мы ее выставили на обсуждение челябинцам, люди присылали нам свои предложения. Сейчас как раз начала работу комиссия, которая внесет все дополнения и какие-либо изменения с учетом пожеланий горожан, — прокомментировали в пресс-службе Миндортранса.

Из-за пандемии срок внедрения новой сети перенесли на 2022 год.

— Из-за самоизоляции было невозможно просчитать пассажиропоток. Сделать мы это смогли только осенью, когда все вышли на работу и учебу, — добавили в Миндортрансе. — Поэтому реализация сети отложена еще на год.

Новая маршрутная сеть предполагает сокращение маршруток в городе.

— В той схеме, которую разработал ЮУрГУ, предполагается, что в Челябинске будут автобусы, троллейбусы и трамваи. По некоторым маршрутам пускать автобусы большого класса нерентабельно, там останутся «маршрутки». Но большинство маршрутов будет покрыто автобусами большого класса, — сообщили в Миндортрансе.

Блогер Илья Варламов внес Челябинск в рейтинг город с засильем маршрутных такси. По его словам, в этом наш миллионник похож на мегаполисы.

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