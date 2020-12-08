Геннадий Грицай преподавал физику 48 лет. Фото: Miass.ru

В Челябинской области умер почетный гражданин Миасса, заслуженный учитель школы РСФСР и народный учитель СССР Геннадий Грицай. Сердце физика, за 48 лет обучившего тысячи детей, остановилось 7 декабря — всего за два дня до 83-летия педагога.

— Наш дорогой Геннадий Яковлевич Грицай скончался от остановки сердца. Нет слов, чтобы выразить скорбь, которую мы испытываем, — рассказали в школе №44 Миасса. — Добрые воспоминания о нашем любимом учителе и коллеге на всю жизнь останутся в сердцах всех окружающих его педагогов, учеников, родителей.

Геннадий Яковлевич Грицай родился 9 декабря 1937 года в ставропольском крае. Окончил Саратовский государственный педагогический институт в 1960 году, устроился на работу в Кемеровскую область, а через три года начал преподавать физику в школе №44 Миасса. Общий стаж работы в системе школьного образования — 48 лет. За это время он создал собственные методики преподавания, проводил интегрированные уроки, физические практикумы и лабораторные работы в оборудованном кабинете физики, признанном одним из лучших в области.

Педагог носит звание отличника народного просвещения, заслуженного учителя школы РСФСР, народного учителя СССР и почетного гражданина Миасса.

Прощание с Геннадием Яковлевичем, как отмечают его коллеги, состоится в четверг, 10 декабря, с 11:00 до 12:00 в траурном зале «Мемориала» на улице Уральская, 78 (автозавод).

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