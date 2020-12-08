Медики рассказали, почему врач УЗИ умер от коронавируса

Владимир Плотников 32 года проработал в клинической больнице Озерска. Фото: Владимир Плотников/vk.com

В Кыштымской больнице скончался врач-узист Владимир Плотников, который работал в озерской больнице №71. 55-летний мужчина ухаживал за зараженными коронавирусом супругой и мамой.

— Владимир Плотников и его супруга работают в нашей больнице. Его жена — медсестра, а он — врач ультразвуковой диагностики. Проживала семья в Кыштыме, — пояснил главный врач КБ №71 Евгений Фомин. — Заразился Владимир Плотников коронавирусом не во время работы, а ухаживая за больными родственниками — мамой и супругой. Соответственно поздно попал в больницу Кыштыма с поражением легких 78%.

Владимир Плотников 32 года проработал в клинической больнице № 71 Федерального медико-биологического агентства. Коллектив медучреждения выражает соболезнования родным и близким медика. 9 декабря состоятся похороны.

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