Пять пожарных машин тушили шашлычку в центре Челябинска

Фото: t.me/chelyabinsk01

В среду, 9 декабря, возле ТВК «Калибр» на улице Худякова сгорела шашлычная. Сообщение поступило в половине третьего ночи.

— Горело отдельно стоящее здание. На месте работало пять единиц техники, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Причины пожара устанавливаются. Обошлось без пострадавших, так как в это время шалычная не работала.

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