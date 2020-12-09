Федор Конюхов родился на Украине, но является почетным гражданином Миасса Фото: Мария ЛЕНЦ

Фонд Олега Митяева озвучил имена лауреатов XVII премии «Светлое прошлое». Торжественная церемония состоится 17 января 2021 года в Театре драмы. Напомним, она вручается знаменитым южноуральцам, проживающим за пределами Челябинской области — в знак общественного признания их заслуг и достижений.

Статуэтки «Кентавр с цветком в груди» работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного получат:

— Сергей Богдан — кикбоксер, многократный победитель чемпионатов мира, Европы и России. Учился и тренировался в Челябинске.

— Андрей Головнев — директор Кунсткамеры, ученый, этнограф, режиссер-документалист. Родился в Челябинске.

— Федор Конюхов — путешественник, рекордсмен, протоиерей. Почетный гражданин Миасса.

— Николай Михайлов — журналист. Родился в Миассе.

— Олег Нациевский — Создатель и экс-начальник Челябинского юридического института МВД России, генерал-майор МВД в отставке. Учился и работал в Челябинске.

— Ирина Романец — замглавы администрации Ялты, экс-глава Сочи. Окончила Челябинский государственный институт культуры, работала в Челябинске.

— Марина Рыльникова — ученый, горный инженер. Заведующая Отделом теории проектирования освоения недр Института проблем комплексного освоения недр им. Н. В. Мельникова, профессор Северо-Кавказского горно-металлургического института, заведующая научно-исследовательским отделом ООО «НИИОГР» (Челябинск), член экспертного совета по проблемам разработки месторождений твердых полезных ископаемых Всероссийской аттестационной комиссии Минобрнауки России, эксперт Системы экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора. Родилась в Магнитогорске.

— Николай Табашников — тележурналист, один из создателей и главред телеканала «Моя Планета» ВГТРК. Принимал участие в создании шести каналов холдинга («Наука», «История», «Живая планета» и т.д.). Родился в Челябинске.

Традиционно ведущими церемонии станут Олег Митяев и его жена, актриса театра имени Вахтангова Марина Есипенко.

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