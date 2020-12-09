Из-за коронавируса попасть в Казахстан стало сложнее Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В связи с пандемией коронавируса пересечь российско-казахстанскую границу стало гораздо сложнее. Многие жители Челябинской области хотят съездить в гости к родственникам и друзьям, но сделать это получится не всем. Рассказываем, при каких обстоятельствах вас пустят в Казахстан:

— наличие гражданства Казахстана;

— смерть близкого родственника;

— наличие вида на жительство;

— командировка в Байконур по направлению от «Роскосмоса»;

— необходимость лечения в Казахстане;

— необходимость ухода за больными близкими родственниками;

— выезд к детям или родителям;

— трудоустройство или обучение в Казахстане.

Границу также смогут пересечь дипломаты и их семьи, водители, занимающиеся международными грузоперевозками, военнослужащие, в случае командировки.

Что касается людей, находящихся в Казахстане и желающих приехать в Россию:

— наличие гражданства РФ;

— смерть близкого родственника;

— транзит через российский аэропорт;

— участие в программе переселения;

— трудовой договор с Министерством спорта России;

— необходимость лечения в России;

— уход за больными родственниками.

Уточняем, что на границе необходимо предоставить документы или справки, подтверждающие какой-либо из вышеперечисленных случаев.

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