Из-за коронавируса попасть в Казахстан стало сложнее
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В связи с пандемией коронавируса пересечь российско-казахстанскую границу стало гораздо сложнее. Многие жители Челябинской области хотят съездить в гости к родственникам и друзьям, но сделать это получится не всем. Рассказываем, при каких обстоятельствах вас пустят в Казахстан:
— наличие гражданства Казахстана;
— смерть близкого родственника;
— наличие вида на жительство;
— командировка в Байконур по направлению от «Роскосмоса»;
— необходимость лечения в Казахстане;
— необходимость ухода за больными близкими родственниками;
— выезд к детям или родителям;
— трудоустройство или обучение в Казахстане.
Границу также смогут пересечь дипломаты и их семьи, водители, занимающиеся международными грузоперевозками, военнослужащие, в случае командировки.
Что касается людей, находящихся в Казахстане и желающих приехать в Россию:
— наличие гражданства РФ;
— смерть близкого родственника;
— транзит через российский аэропорт;
— участие в программе переселения;
— трудовой договор с Министерством спорта России;
— необходимость лечения в России;
— уход за больными родственниками.
Уточняем, что на границе необходимо предоставить документы или справки, подтверждающие какой-либо из вышеперечисленных случаев.
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