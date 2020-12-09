В Челябинской области налоговые должники заплатили 20 млн рублей

В Челябинске у должников арестовали автомобили. Фото: УФНС России по Челябинской области

Налоговые органы вместе с приставами посетили 500 налоговым должникам в Челябинской области. За год бюджет региона пополнился на 20 млн. рублей, сообщили в УФНС России по Челябинской области.

В Калининском районе Челябинске сотруники налоговой и судебные приставы арестовали автомобили горожан с долгом в 315 тыс. рублей по транспортному налогу и в 221 тыс. рублей по имущественному налогу. А у жителя Курчатовского района арестовали машину за долг в 100 тыс. рублей по транспортному налогу.

Кстати, узнать о задолженностях можно на госуслугах, в МФЦ, в банкомате (поиск по ИНН), в налоговой по месту регистрации и в банке данных на официальном сайте судебных приставов.

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