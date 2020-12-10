Про метро никто не забыл, говорят власти. Фото: Александр Егоров/twitter.com

Достройка метро в Челябинске возможна, если на это выделят федеральные деньги. Об этом сегодня журналистам сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев на презентации проекта новой транспортной реформы.

— Базовый сценарий транспортной реформы предполагает развитие автобусного, трамвайного и троллейбусного сообщения. Но проект нам позволяет параллельно начать расчеты в плане строительства метро. У нас есть возможность привлечь деньги за счет федерального бюджета, областной мы на это направить не можем. Про метро никто не забыл, — рассказал Алексей Нечаев.

Как добавил доцент кафедры автомобильного транспорта Иркутского национального исследовательского технического университета Алексей Левашев, метро недешевое удовольствие и обладает не таким большим пассажиропотоком, чтобы строить его за счет средство областного бюджета.

— С другой стороны метро может быть рассмотрено как объект гражданской обороны. Если в таком ключе будет найдена аргументация, то вполне возможно получить средства из федерального бюджета, — пояснил Левашев.

Один из проектов развития маршрутной сети, который разработали в ЮУрГУ для Челябинска, предполагает три варианта. Изначально их было шесть.

— Первый — это запуск восьми станций метро, одна из которых будет заканчиваться на Северо-Западе. Второй — укороченная сеть метро из четырех станций. И третий — достройка существующих тоннелей и совмещение их с трамвайной сетью, чтобы запустить метротрам, — говорит преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ Кирилл Мячков.

В ЮУрГУ сегодня презентовали проект транспортной реформы, которая после окончательных согласований будет реализовываться в Челябинске и Челябинской агломерации с 2022 года по 2030 годы.

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