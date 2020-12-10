Новая транспортная реформа предполагает, что ездить на общественном транспорте будет быстрее и дешевле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске подешевеет проезд в общественном транспорте. Об этом сегодня, 10 декабря, на презентации новой транспортной реформы сообщили журналистам.

— Новая маршрутная сеть предполагает создание единой системы оплаты проезда и повышение ценовой доступности. Так, предполагается переход на безналичную оплату проезда, бесплатная пересадка по всей сети, проездные на разные временные промежутки и билетное «меню», условия по которому выгоднее для длительного абонемента, — комментирует преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ Кирилл Мячков. — Сейчас стоимость проездного на три вида транспорта — 2,2 тыс. рублей. И такой проездной охватывает только 60% маршрутов. Мы предлагаем к 2024 году снизить его стоимость до 1,3 тыс. рублей с охватом в 100%.

При этом, как добавил Мячков, сократится время ожидания транспорта по Челябинску на 6%, по агломерации — на 8%.

Напомним, в 2022 году в Челябинске и Челябинской агломерации начнется масштабная транспортная реформа. Проект разрабатывали специалисты ЮУрГУ с привлечением известных в этой области специалистов.

Будут ли достраивать метро — в нашем материале. https://www.chel.kp.ru/online/news/4113764/

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