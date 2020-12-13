Проще штраф заплатить: водители фур облюбовали центр Челябинска

Перед новогодними праздниками в Челябинске ограничат движение большегрузов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водители большегрузов все чаще заезжают в Челябинск, чтобы сократить путь. Штрафы их не пугают — всего 250 рублей. Это почти как проехать по платной дороге, зато быстро и комфортно.

Слушателей радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95,3 FM) жалуются: «Почему так сильно ослаб контроль за грузовым транспортом? Водителей не пугают суммы штрафов?». Этот вопрос мы адресовали начальнику управления ГИБДД по Челябинску Алексею Горшкову. По его словам, работа ведется ежедневно, все зафиксировано в отчетах.

— Эту работу проводим, штрафуем. Но вы знаете, столкнулись с такой проблемой. Например, водители фур проезжают с направления Уфы в направление Екатеринбурга. Считают, что через город быстрее, безопаснее проехать, чем через объездную. Проезжают по Свердловскому проспекту. Останавливаешь их, спрашиваешь. Они говорят, их так ведет навигатор. Говоришь: «Ну хорошо. Вы знак видели?». «Видел, ну и что, выпишите мне штраф 500 рублей, я 250 заплачу, зато сколько мне это сэкономит времени, горючки». Штраф небольшой — 500 рублей — за нарушение требования знака, — ответил Алексей Горшков в эфире радио КП-Челябинск.

По его словам, перед новогодними праздниками в Челябинске ограничат движение большегрузов. Ожидается, что трафик сильно вырастет — люди начнут ездить по магазинам, да и в город приедут гости из других районов.

Ограничения будут действовать с 20 по 31 декабря. Они коснутся фур, а также спецтехники грузоподъемностью более 10 тонн.

— Планируется введение ограничения передвижения по улицам Челябинска в дневное время с 08.00 до 19.00 часов. В указанное время сотрудники госавтоинспекции будут ограничивать въезд данных транспортных средств на территорию города, кроме того, большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях, — сообщают в пресс-службе городской ГИБДД.

Передвижение по улицам, погрузку и разгрузку разрешат с семи вечера до восьми утра.

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