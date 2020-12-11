Длительный ремонт Публичной библиотеки в Челябинске перерос в уголовное дело

Фасад ремонтировал ООО ««Евразия-Сервис». Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

В Челябинской области по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия. Речь идет о здании универсальной научной библиотеки по госконтракту на сумму свыше 18,4 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Ремонтом Публички занималось ООО «Евразия-Сервис» с апреля 2019-го по июнь 2020 года. Компания приводила в порядок фасад здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Стоимость контракта составила свыше 18,4 миллиона рублей. Но позже оказалось, как объяснили в прокуратуре, что работы не соответствуют научно-проектной документации.

Но соответствие проведенных работ научно-проектной документации вызвало у прокуратуры вопросы. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

— Работы произведены некачественно, не обеспечена сохранность особенностей объекта, — рассказала Наталья Мамаева. — Подрядчик применил материалы ненадлежащего качества, чем нарушил технологию производства работ.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение объектов культурного наследия»).

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