В Челябинской области осудили мужчину, который заживо сжег тещу и дядю супруги

Присяжные заседатели решили, что поджигатель не заслуживает снисхождения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 11 декабря, присяжные заседатели Челябинского областного суда признали виновным мужчину, который спалил тещу и дядю своей жены.

— Подсудимый признан не заслуживающим снисхождения, — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Трагедия произошла в 2015 году. Обидевшись на супругу, которая ушла из-за пьянок, обвиняемый поджег частный дом на улице Кутузова в Аше. В этот момент в здании спали мама и дядя жены поджигателя. Дом удалось потушить благодаря соседям, но спасти людей не смогли.

После пожара здание уже не подлежало восстановлению. Материальный ущерб оценили в 600 тыс. рублей.

В дальнейшем предстоит оценка личности подсудимого, квалификация его действий и определение наказания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru