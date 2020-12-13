Челябинцев повеселило видео, как звезда ТикТока енот Печенька наряжает елку

А вы уже нарядили елку? Фото: кадр с видео

Пушистый блогер из Челябинска енот Печенька поделилась новым видео. Оно заряжено на то, чтобы создать подписчикам новогоднее настроение.

В ролике хвостатая компания енота и котиков пытается нарядить елку. Однако в процессе питомцы то и дело отвлекаются: пробуют хвоинки на зуб, играют яркими украшениями, прыгают на елку, чтобы повалить.

Под видео хозяйка енота-блогера поделилась с пользователями лайфхаками, как «спасти» новогоднюю красавицу от непоседливых животных. По ее словам, про дождик в семье забыли давно, потому что кошки его едят.

— Сейчас только мишура с коротким ворсом. Игрушки почти все пластмассовые. За первый день уже — минус две. Конечно, с моей компанией дожить елки до Нового года будет очень тяжело, — написала Евгения.

Владелица животных отметила, главное бдить за елкой, и не оставлять ее один на один с хвостатыми.

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