Заместителя главы Троицка обвиняют в превышении полномочий

Вадима Германа обвиняют в превышении полномочий. Фото: Вадим Герман/vk.com

Заместителя мэра Троицка Вадима Германа обвиняют в превышении должностных полномочий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

По предварительным данным, в 2019 году Вадим Герман незаконно сдал в аренду имущество ЗАО «Теплосервис», установленное в здании центральных тепловых пунктов. Ущерб, нанесенный организации, оценили более чем в девять миллионов рублей.

—В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — добавили в региональном СК.

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