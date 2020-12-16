Названа сумма взятки, которую получила чиновница челябинского минздрава перед задержанием

Арина Устюгова. Фото Александра Фирсова с сайта foms74.ru, google.com/maps

Начальник управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арина Устюгова получила взятку в размере более полумиллиона рублей. После этого ее взяли с поличным.

— Подозреваемая была задержана при получении и передаче от представителя коммерческой организации взятки в сумме более 500 тыс. рублей за предоставление персональных данных лиц, а так же общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным СМИ, взятка была получена от представителя известной американской компании Johnson & Johnson, которая занимается производством лекарственных препаратов, средств гигиены и медоборудования. КП-Челябинск направили запрос в московский офис компании.

СПРАВКА КП

Арина Устюгова родилась 1 сентября 1973 года (47 лет). Окончила Пермский фармацевтический институт. Кандидат фармацевтических наук, доцент. Преподавала Южно-Уральском государственном медицинском университете.

По итогам прошлого года Арина Устюгова задекларировала доход в размере около 1,2 млн рублей, то есть по 100 тыс. рублей в месяц. Владеет квартирой в 112 кв. м. В собственности мужа — два земельных участка (500 кв. м. и 182 кв. м.), садовый дом (288 кв. м.), две квартиры (34,3 кв. м. и 61,4 кв.м. доля 1/2 в еще одной квартире (8,5 кв. м.) А заработал супруг всего 36 рублей 68 копеек.

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