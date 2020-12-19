Мэрия собирает идеи горожан по обновлению парка Гагарина

Парк Гагарина раньше в год посещали около миллиона человек. Фото: Парк Гагарина/vk.com

Жителей Челябинска пригласили высказать свои идеи по масштабной модернизации парка культуры и отдыха имени Гагарина. Для этого даже проведут очную встречу — 14 января в 18.00 в Доме архитектора на проспекте Ленина, 41а.

Участникам предложат детально обсудить концепцию благоустройства территории центрального парка Челябинска, составить список объектов, которые будут интересны посетителям в любое время года и смогут привлечь туристов.

— Мы хотим вернуть парку былую славу и превратить его в современное и любимое всеми горожанами пространство для отдыха, — прокомментировали в мэрии.

Самые интересные идеи будут отражены в концепции, которая будет дорабатываться архитекторами и специалистами по ландшафту. Как уточнили в мэрии, на благоустройство парка планируется привлечь дополнительное финансирование из федерального бюджета и деньги из нацпроектов, поэтому пока сроков обновления парка нет.

Для участия в обсуждении необходимо зарегистрироваться по ссылке.

СПРАВКА КП

ПКиО им. Гагарина — один из самых больших зеленых массивов в черте Челябинска. Это полноценный бор, занимающий территорию 80 Га. Здесь находится 20 водоемов. Сохранились карьеры-каменоломни. Во второй половине XIX века на них добывали гранит для строительства первых каменных домов в Челябинске.

Сам парк появился в 30-х годах XIX века. В 1949 году была построена уникальная и самая протяженная в России детская железная дорога.

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