В Челябинской области подростки разломали ледяную скульптуру

Фото: кадр с видео телекомпании ТВЖ

В Аше подростки сломали ледяную композицию на главной площади. По словам очевидцев, четыре хулигана целенаправленно разбивали скульптуру.

Планировалось, что композиция станет отличным местом для фотографий, поэтому делалась в формате тантамарезки. Но теперь фигура пришла в негодность. На кадрах видно, что толпа подростков бьет по льду, а когда фигура ломается — все разбегаются.

Теперь ашинцы недоумевают, почему хулиганов не остановил, хотя на площади в этот момент было много людей. Журналисты местного издания «Стальная искра» написали заявление в полицию. Мальчиков уже нашли, некоторые из них состояли на учете.

Разрушенную фигуру планируется восстановить.

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