В Челябинской области похолодает до -30

Прогноз погоды в Челябинской области на 21 декабря Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики челябинского гидрометцентра сделали прогноз погоды на начало недели в области. В понедельник, 21 декабря, днем столбики покажут -9,-14 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью температура опуститься до -18,-23, при прояснении до -25,-30 градусов. Синоптики обещают юго-западный, западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в Челябинске воздух прогреется до -9,-11 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью похолодает -19,-21. Ветер западный 7-12 м/с.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru