Вандалы испортили новогоднюю иллюминацию в двух районах Челябинска

В этом году на оживленных развязках в Челябинске подсветили деревья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск продолжают украшать новогодней иллюминацией. Сияет не только центр, но и отдаленные районы. Но, видимо, не все хотят, чтобы наш город был красивым. Дорогостоящая иллюминация стала жертвой вандалов.

— 15 декабря возле «Импульса» повреждены и похищены части светящейся новогодней елки. Ущерб около 100 тыс. рублей. Восстановить елку, с учетом поставки запчастей, сможем только 26 декабря, — сообщил на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

На перекрестке автодороге Меридиан и улицы Дзержинского повредили девять светильников, подсвечивающих деревья, и еще один украли. Отметим, что данный участок, в отличие от площадки на «Импульсе» не пешеходные. Здесь ущерб 200 тыс. рублей.

9 светильников сломали, один украли. Фото: Челябинский дорожник t.me/kdhchel

Комитет дорожного хозяйства уже написал заявление правоохранительные органы.

Жителей города просят быть внимательными и неравнодушными. Если вы видите, что кто-то портит иллюминацию, сообщите в полицию. Между тем, глава Челябинска Наталья Котова поручила контролировать не только безопасность, но и работу иллюминации: где не горит — заменять и ремонтировать.

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