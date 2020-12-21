Вандалы испортили новогоднюю иллюминацию в двух районах Челябинска

В этом году на оживленных развязках в Челябинске подсветили деревья
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинск продолжают украшать новогодней иллюминацией. Сияет не только центр, но и отдаленные районы. Но, видимо, не все хотят, чтобы наш город был красивым. Дорогостоящая иллюминация стала жертвой вандалов.
— 15 декабря возле «Импульса» повреждены и похищены части светящейся новогодней елки. Ущерб около 100 тыс. рублей. Восстановить елку, с учетом поставки запчастей, сможем только 26 декабря, — сообщил на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.
На перекрестке автодороге Меридиан и улицы Дзержинского повредили девять светильников, подсвечивающих деревья, и еще один украли. Отметим, что данный участок, в отличие от площадки на «Импульсе» не пешеходные. Здесь ущерб 200 тыс. рублей.
9 светильников сломали, один украли. Фото: Челябинский дорожник t.me/kdhchel
Комитет дорожного хозяйства уже написал заявление правоохранительные органы.
Жителей города просят быть внимательными и неравнодушными. Если вы видите, что кто-то портит иллюминацию, сообщите в полицию. Между тем, глава Челябинска Наталья Котова поручила контролировать не только безопасность, но и работу иллюминации: где не горит — заменять и ремонтировать.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru