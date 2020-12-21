Челябинская прокуратура нашла виноватых в затянувшемся строительстве набережной реки Миасс

Одна из причин — обнаруженная историческая набережная Фото: Юрий Латышев

Прокуратура Челябинской области провела проверку по публикациям СМИ о затянувшемся строительстве набережной реки Миасс от улицы Кирова до улицы Пушкина. Виноватой оказалась администрация города. Как оказалось, управление дорожного хозяйства вовремя не получило разрешение на строительство. Помимо этого, в процессе работ пришлось корректировать исходный проект.

— Главе города внесено представление, по результатам рассмотрения которого будет решен вопрос о дальнейшем строительстве, привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Причинами также явились долгое согласование переустройства сетей с собственниками, вопрос о строительстве ливневок и внезапное обнаружение исторической набережной, из-за которой пришлось приостановить работы.

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