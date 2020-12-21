В МФЦ Челябинска рассказали, где будет работать робот-консультант

Промобот на конференции «МФЦ будущего». Фото: Promobot | Промобот/vk.com

В МФЦ Челябинска взяли на работу робота. Об этом рассказал на аппаратном совещании вице-мэр по экономике Олег Извеков.

— Робот Promobot, который будет оказывать консультации на правах полноценного сотрудника многофункционального центра. Вот такие у нас новости цифровизации, — сказал Олег Извеков.

Как уточнили журналисту КП-Челябинск в МФЦ, ориентировочно робота планируют запустить в пятницу. Он будет работать в самом крупном отделении на улице Труда, 164.

Компания Promobot — родом из Перми, является резидентом Сколково. Также имеет офисы Владивостоке, США и Китае.

КСТАТИ

Этим летом в пермский МФЦ приняли нового сотрудника — девушку-робота Ее внешность была разработана с помощью искусственного интеллекта, который проанализировал внешность нескольких тысяч российских женщин и создал обобщенный образ. Посмотрите на красотку.

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