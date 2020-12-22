Бару в Челябинске грозит суд из-за концерта комика Михаила Шаца

В минкульте региона сообщили, что концерт Михаила Шаца был не согласован и прошел с нарушениями. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вокруг челябинского Brewki Bar разразился скандал после концерта известного комика и шоумена Михаила Шаца. Выступление прошло накануне, 21 декабря, с минкультом было не согласовано. Организаторов также не остановил запрет правительства на зрелищные мероприятия в общепитах из-за ковида.

— В минкульт региона ни владельцы заведения, ни организаторы концерта Михаила Шаца не обращались, — прокомментировал ситуацию министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Министерство культуры обратилось в Роспотребнадзор по поводу нарушений в проведении концерта. Ведомство намерено наказать заведение через суд. Тем более это не первое нарушение за пандемию. Бар уже проверял оперштаб по коронавирусу, был составлен протокол за курение кальяна.

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