Звезды станут комментаторами: расписание телетрансляций чемпионата России 2020 по фигурному катанию в Челябинске

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На чемпионат России по фигурному катанию в Челябинск приедут 90 спортсменов: 17 женщин, 18 мужчин, 12 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов. По крайней мере, пока столько фигуристов изъявили желание выступить на соревнованиях, которые официально являются отборочным на чемпионат мира. Он состоятся через три месяца, если в планы не вмешается коронавирус.

Самой юной спортсменкой чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске станет 14-летняя Майя Хромых. В целом же две-трети участников турнира моложе 18 лет.

Все перипетии фигурного катания в столице Южного Урала покажет Первый канал. Телекомментаторами выступят заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, известный российский телекомментатор и эксперт Александр Гришин, а также титулованные и именитые фигуристы Алексей Ягудин и Илья Авербух.

Расписание телетрансляций, Первый канал (время челябинское):

24 декабря

Мужчины, короткая программа

14.00 Первый канал (сайт), с 15.50 Первый канал (ТВ)

Танцы на льду, ритм-танец

16.50 Первый канал (сайт)

Пары, короткая программа

20.00 Первый канал (сайт)

25 декабря

Танцы на льду, произвольный танец

13.30 Первый канал (сайт)

Мужчины, произвольная программа

16.15 Первый канал (сайт), с 17.15 Первый канал (ТВ)

Женщины, короткая программа

19.20 Первый канал (сайт), с 20.40 Первый канал (ТВ)

26 декабря

Пары, произвольная программа

16.30 Первый канал (сайт)

Женщины, произвольная программа

19.00 Первый канал (сайт), Первый канал (ТВ)

27 декабря

Показательные выступления

14.00 Первый канал (сайт)

КСТАТИ

Челябинск в третий раз в истории примет чемпионат России по фигурному катанию. Ранее такой турнир проходил здесь в 1993 и в 2016 году. А в 2019 году в столице Южного Урала прошел этап мировой серии Гран-При среди юниоров.

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Челябинск в третий раз в истории примет чемпионат России по фигурному катанию. Ранее такой турнир проходил здесь в 1993 и в 2016 году. А в 2019 году в столице Южного Урала прошел этап мировой серии Гран-При среди юниоров.