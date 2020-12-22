Отправку льва Симбы и леопарда Евы из Челябинска в Африку перенесли на следующий год

Поездку льва Симбы и леопарда Евы перенесли на следующий год Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Льву Симбе и леопарду Еве, спасенным челябинским зоозащитником Кареном Даллакяном, придется провести зиму в Челябинске. До конца 2020 года ветеринар хотел перевести их в приют Танзании, но для этого нужно было собрать целую кипу документов. В итоге Симбе разрешение дали, а вот Еву запретили вывозить, так как она входит в список редких животных.

— Каким образом леопард, которая родилась в неволе, в передвижном зоопарке, которая является гибридом, вдруг оказывается в этом списке. Для меня это нонсенс! — рассказал Карен Даллакян.

Теперь придется заново собираться все документы, чтобы подать заявку на вывоз леопарда. Также зоозащитник пожаловался на то, что безвозмездно передать диких животных в приют гораздо сложнее, чем продать живодерам. В который раз поездка Симбы и Евы откладывается из-за неповоротливой бюрократической машины.

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