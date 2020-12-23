Заказали даже из Японии: жительница Челябинска продает новогодние венки, чтобы помочь бездомным животным

Юлия приютила две собаки и помогает приютам Фото: Личный архив героя публикации

Жительница Челябинска Юлия Митюгова делает новогодние венки, чтобы передать вырученные с продажи средства приютам для бездомных животных.

— Венки я делаю уже лет шесть. Раньше просто дарила друзьям, в прошлом году попробовала продать. А теперь решила помочь животным. Я регулярно посещаю приюты и вижу, что помощь нужна постоянно: на корм, на лечение, — рассказала челябинка.

Неравнодушные челябинцы оценили идею: и помочь, и ароматный венок в дом. После размещения объявления в соцсети сразу появились заказы. Один из венков отправится в Японию! Сделать большую партию, признается Юлия, не удастся.

— У меня много работы, поэтому сажусь за венки в свободное время — по вечерам или в выходные. Юлия мастерит венки из пихты — она самая ароматная, а еще хорошо гнется. Веточки заказывает в питомнике. Шишки для украшений собирали всей семьей в лесу. Остальные украшения она покупает в магазине.

Собранные средства она планирует передать перед Новым годом. Каким именно приютам она поможет пока секрет.

В свое время Юля и ее муж Федор подобрала двух собак. История овчарки по кличке Волчок могла бы стать сюжетом рождественского фильма, если придумать захватывающую предысторию. 31 декабря, на улице собачий холод, Юлия пришла на работу, а в холле офиса ее ждал сюрприз: неказистый щенок прыгнул ей на руки и начал облизывать лицо. Начальница сказала: «Веди домой, знакомь с мужем».

Собаке по кличке Агата еще нет года. Сбитого щенка со сломанными лапами подобрали на дороге. Вылечили, искали новых хозяев. Но никто не решился взять собаку. В итоге решили оставить у себя. Волчок, который не очень любит других собак, быстро подружился с Агатой.

Еще в доме у Митюговых есть три кошки, но это уже другая история.

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