В Челябинской области ежедневно мониторят наличие в аптеках лекарств для лечения коронавируса. Сформированный запас препаратов обеспечит потребность региона на месяц вперед. Об этом генеральный директор АО «Областной аптечный склад» Андрей Князев сообщил в среду, 23 декабря, на пресс-конференции в КП-Челябинск, посвященной дефициту лекарств.Обычно перед началом эпидсезона формируется запас на два месяца. Но в пандемию спрос вырос в разы. Люди все раскупили, и восполнять запасы пришлось осенью.— В сентябре сделали увеличенные запасы с учетом расходов медикаментов, который был весной, когда мы столкнулись с коронавирусной инфекцией, — рассказал Андрей Князев. — Но и этого оказалось недостаточно, потому что спрос на некоторые медикаменты увеличился до 20 раз. Своевременно оперативно пополнить товарный запас на протяжении двух-трех недель не представлялось возможным. Мы работали «с колес»: получали и сразу поставляли в аптеки. Сейчас по многим лекарствам удалось выйти на уровень месячного товарного запаса. К концу декабря у нас будет запас, который обеспечит потребность на январь. Но речь, повторюсь, идет именно о лекарствах для лечения коронавируса.Новогодние праздники к перебоям в поставках лекарств привести не должны. По словам Андрея Князева, у областного аптечного склада есть договоренность с поставщиками об отгрузках, начиная со 2-3 января в соответствии с графиком. Поставщики эту информацию подтверждают.По словам заместителя гендиректора ООО «Катрен» (дистрибьютор снабжает медикаментами Челябинскую, Свердловскую, Курганскую области и Пермский край, — Прим. автора) Ирины Кичатовой, график работы в праздничные дни уже составлен — в нем пять дат.— Поставлять лекарства в аптеки будем через день, — добавила Ирина Кичатова. — Думаю, что этого более чем достаточно.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru