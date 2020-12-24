Молодая пара из Миасса попала в аварию по дороге в Златоуст вчера, 23 декабря, в 16:40. 19-летний молодой человек за рулем Lada Kalina превысил скорость, не справился с управлением, в итоге машина врезалась в деревья.— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажирка — 15-летняя девочка — получила травмы, она госпитализирована, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.В ГИБДД добавляют, что у молодого человека был водительский стаж 1 год и за нарушения правил дорожного движения к ответственности он не привлекался.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru