В Управлении ГИБДД по Челябинской области рассказали, как будут работать 31 декабря и в новогодние каникулы. Публикуем расписание.В предновогодний день, 31 декабря, МРЭО ГИБДД на улице Харлова, 20 будет работать в сокращенном режиме — с 8:00 до 14:00. С 1 по 4 января включительно — выходные. Прием челябинцев начнется уже 5 января, также с 8:00 до 16:30.А вот 2-ое отделение регистрации транспорта по Университетской набережной, 125 отдыхает вплоть все десять дней. С 11 января - по обычному графику. 31 декабря поставить на учет машину можно будет с 9:00 до 17:30.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru