В Челябинской области за сутки подтвердился коронавирус у еще 311 человек, двое из них — школьники. Публикуем свежие данные от регионального Минздрава.Всего в регионе на утро 24 декабря подтверждено 33 961 случай заболевания COVID-19. За прошедшие сутки выписаны 154 человека. Всего с начала пандемии выздоровели 21 118 пациентов.Пополнилась печальная статистика и смертями — умерло 15 человек. От коронавируса скончались: женщины (79, 67, 70, 73, 74, 82 лет) и мужчины (57, 72, 59, 61 лет). Пять человек с ковидом умерли от сопутствующих заболеваний:— женщина, 83 года, сахарный диабет, диабетическая нефропатия;— мужчина, 88 лет, диффузный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий;— мужчина, 84 года, острый тромбоз, сахарный диабет;— мужчина, 84 года, атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность;— женщина, 66 лет, сахарный диабет, атеросклероз аорты.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru