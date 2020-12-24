Итоговая пресс-конференция губернатора Челябинской области Алексея Текслера началась с волнующего всех вопроса — ситуацией по коронавирусу в регионе. По словам главы региона, ситуация стабильная.— Мы наблюдаем прирост в пределах 300-315 человек. Анализируем не только эти цифры, но и количество госпитализаций, количество звонков в скорую неотложную помощь. По этим показателям ситуация стабильная, — заявил глава региона.Алексей Текслер отметил, что количество госпитализаций в области опустилось до пиковых значений октября-ноября. У многих ковидных больных болезнь протекает в легкой форме. Это позволяет лечить людей дома и освободить место в больнице для тяжелых больных.— Мы развернули бесплатную выдачу лекарств на амбулаторном звене, и это очень важно. Сейчас создали запас для того, чтобы не было проблем в праздничные дни. Так что в целом, если говорить про медицину, то медицина точно справляется, — добавил Текслер.Более того, глава региона отметил, что ковидные базы в Сосновском районе, Еткуле и Локомативном готовятся вернуться к обычному режиму работы.Самые важные моменты пресс-конференции губернатора Челябинской области Алексея Текслера читайте и смотрите в нашей онлайн-трансляции.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru