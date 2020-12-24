Сегодня, 23 декабря, южноуральские депутаты одобрили окончательный вариант бюджета Челябинской области на ближайшую трехлетку.— По сравнению с первоначальным проектом, представленным на рассмотрение депутатов в конце ноября, доходы и расходы областного бюджета увеличились на 14,4 млрд рублей, — сообщает пресс-служба регионального Минфина.Изменения внес губернатор Челябинской области Алексей Текслер после рассмотрения проекта бюджета в Госдуме, где были уточнены объемы межбюджетных трансфертов. Так, за счет федеральных средств, в частности, дополнительно профинансируют ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, модернизацию первичного звена здравоохранения, поощрение учителей за классное руководство, организацию горячего питания в начальных школах, переселение граждан из аварийного жилья и другие социально-важные задачи региона.С учетом внесенных изменений доходы и расходы областного бюджета на 2021 год составят 186,4 и 208,9 млрд рублей соответственно. Дефицит запланирован на уровне 22,5 миллиардов. На первом чтении министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын сообщал, что дефицит будет покрываться за счет выпуска облигаций и банковских займов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru