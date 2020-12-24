Сегодня, 24 декабря, на итоговой пресс-конференции губернатора Челябинской области главный редактор «Комсомольской правды-Челябинск» Юлия Реутова задала вопрос, который был продиктован многочисленными звонками от читателей. Жители жалуются на последствия, к которым привела оптимизация системы здравоохранения — сокращение больниц, объединение, нехватку узких специалистов.— Сейчас нам позвонила женщина из Еманжелинского района, где нет кардиолога, эндокринолога, даже выездных бригад узких специалистов. А в Челябинске поликлиники представляют собой комплекс зданий, разбросанных по району и чтобы пройти обследование, нужно помотаться по городу. Какая работа над ошибками будет проведена и можете ли вы анонсировать строителдьство новых полноценных больниц?— Крайне негативно оценил оптимизацию медицины, которая была в регионе. Выяснилось, что средства, которые направлялись на здравоохранение, были ниже модельного бюджета минфина — он предназначен для территорий, которые на федеральной дотации. Это очень плохо! Мы увеличили финансирование здравоохранения, вернулись на нормальный уровень и продолжаем эту работу.Как заявил Алексей Текслер, со следующего года начинается реализация программы по модернизации первичного звена.— Больше 300 объектов будем ремонтировать, более 400 единиц техники планируем приобрести. По отдельной государственной программе запланировано строительство новых объектов — в Нязепетровске больничный корпус, поликлиники в Миньяре, в Красноармейском районе. Помимо первичного звена будем по отдельной госпрограмме строить ряд крупных больниц. Запланирована многофункциональная больница в Магнитогорске новая больница, там известная проблема — все корпуса построены в 30-40 годы. Понятно, что хоть модернизируй и не модернизируй. На примере новой инфекционной больницы в Малой Сосновке убедились, что люди хотят работать в современных условиях.Острейшая проблема — кадры. Важно, что пандемия подняла престиж этой профессии. Не все ребята, которые оканчивали вуз, шли работать по профессии. Сейчас многие намерены оставаться именно в медицине. Важнейший вещи — престиж, зарплаты, уважение.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru