Национальный парк «Зигальга» купил пять жилых прицепов для туристов. Это современные дома на колесах со спальными местами, кухонным уголком, санузлом, душевой кабиной и шкафами для вещей. Каждый из них рассчитан на проживание четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай».— Практически готова концепция развития туризма в национальном парке «Зигальга», и автомототуризм — одно из ключевых направлений. Кемпинги планируем размещать у границ «Зигальги», а уже оттуда туристы смогут делать радиальные выходы в парк, — рассказал директор объединенной дирекции национальных парков «Таганай» и «Зигальга» Алексей Яковлев. —Кемпинг станет принципиально новым направлением развития туризма и может быть перспективным для всех особо охраняемых природных территорий Челябинской области.Кемпинги планируют разместить в поселках Верх Катав и Кордонный: возле новой переправы через реку Юрюзань, на участках между поселками Верх Катав и Екатериновка, и возле Меседы. Для этого нужно разрешение местных чиновников. Алексей Яковлев заверил, что уже направлено обращение в администрацию Катав-Ивановского района с просьбой выделить участки для их обустройства.— Если пойдут навстречу, мы уже в новом году предложить новый туристический продукт, — отметил Алексей Яковлев.Срок службы жилых модулей из облегченных сэндвич-панелей не менее 25 лет. Первых отдыхающих они смогут принять после оформления необходимых документов. Сколько будет стоить проживание в прицепах пока не уточняют.Национальный парк «Зигальга» создан 18 ноября 2019 года. Это первая в Челябинской области особо охраняемая природная территория, которая появилась в рамках национального проекта «Экология».Зигальга – один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Вместе с нацпарком «Зюраткуль», Южно-Уральским заповедником и природным парком «Иремель», нацпарк «Зигальга» образует огромный и один из самых больших в России природоохранных кластеров площадью более 500 тысяч гектаров. Под постоянной охраной будут древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru