В Челябинске двумя незаконными автостоянками станет меньше. Прокуратура потребовала освободить самовольно занятые предпринимателями земельные участки рядом с бассейном «Строитель» в Металлургическом районе и в Советском районе по улице Цвиллинга.— Земля используются для осуществления предпринимательской деятельности без оформленных правоустанавливающих документов, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.Надзорное ведомство уже направило заявления в Арбитражный суд Челябинской области об истребовании земли из незаконного владения.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru